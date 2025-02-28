Beşiktaş'ta Hasan Arat'a ihraç talebi!

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Beşiktaş'ta Cumartesi günü yapılacak Divan Kurulu Toplantısı öncesinde önemli bir gelişme yaşandı.

Sports Digitale'in haberine göre; Beşiktaş'ta bazı kongre üyeleri, kulübün eski başkanı Hasan Arat'ın "Kesin ihracı" yönünde dilekçe yazdı ve bu dilekçeleri yönetim kuruluna gönderdi. Beşiktaş Yönetimi fr, yazılan dilekçeleri bekletmeden doğrudan Disiplin Kurulu'na yönlendirdi.

Hasan Arat'ın, Cumartesi günü gerçekleştirilecek Divan Kurulu toplantısına katılması beklenmiyor.

Beşiktaş'ın Aralık 2023'teki olağanüstü kongresinde başkanlık görevine seçilen Hasan Arat, yaklaşık bir yıllık görev süresinin ardından 29 Kasım 2024'te başkanlık görevini bırakmıştı.