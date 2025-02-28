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Beşiktaş'ta Hasan Arat'a ihraç talebi!

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#Beşiktaş#Hasan Arat#Sporanasayfa
Beşiktaşta Hasan Arata ihraç talebi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 14:56

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat için siyah-beyazlı bazı kongre üyelerinin "kesin ihraç" talebiyle dilekçe yazıp yönetim kuruluna gönderdiği, yönetim kurulunun da bu dilekçeleri vakit kaybetmeden doğrudan Disiplin Kurulu'na yönlendirdiği belirtildi.

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Beşiktaş'ta Cumartesi günü yapılacak Divan Kurulu Toplantısı öncesinde önemli bir gelişme yaşandı.

Sports Digitale'in haberine göre; Beşiktaş'ta bazı kongre üyeleri, kulübün eski başkanı Hasan Arat'ın "Kesin ihracı" yönünde dilekçe yazdı ve bu dilekçeleri yönetim kuruluna gönderdi. Beşiktaş Yönetimi fr, yazılan dilekçeleri bekletmeden doğrudan Disiplin Kurulu'na yönlendirdi.

Hasan Arat'ın, Cumartesi günü gerçekleştirilecek Divan Kurulu toplantısına katılması beklenmiyor.

Beşiktaş'ın Aralık 2023'teki olağanüstü kongresinde başkanlık görevine seçilen Hasan Arat, yaklaşık bir yıllık görev süresinin ardından 29 Kasım 2024'te başkanlık görevini bırakmıştı.

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#Beşiktaş#Hasan Arat#Sporanasayfa

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