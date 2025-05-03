Beşiktaş'ta Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk'e ihraç kararı!

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Beşiktaş'ta olaylı Divan Kurulu Toplantısı’nda kavga eden eski başkan Hasan Arat ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk için ihraç kararı alındı. Disiplin Kurulu’nun dün yaptığı toplantının ardından kurul başkanı Ahmet Akpınar ihraç kararını kulüp genel sekreteri Uğur Fora’ya bildirdi. Akpınar’ın kararı tek başına aldığı ve bu nedenle Disiplin Kurulu üyesi avukat Ali Anılan’ın istifa ettiği ileri sürüldü.

EKİM AYINDA BELLİ OLACAK

Beşiktaş Yönetim Kurulu ihraç kararlarını onaylarsa, ekim ayında yapılacak İdari ve Mali Genel Kurul’da bu konu görüşülecek ve yapılacak oylamada üyelerden de onay çıkarsa ihraç kesinleşecek. 12 Nisan’daki Divan Kurulu toplantısında Arat kürsüde konuşurken, Yamantürk ile arasında sözlü ataşma, küfürleşmeye, sonra da yumruklaşmaya dönüşmüş ve toplantı ertelenmişti.

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