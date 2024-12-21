Beşiktaş'ta Hasan Arat ve Arthur Masuaku'ya büyük tepki: Paralar nerede

Haberin Devamı

Beşiktaşlı taraftarlar, Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk ettikleri maçta eski başkan Hasan Arat ve kulübe ihtar çeken Arthur Masuaku'yu protesto etti.

Tüpraş Park'ta oynanan mücadelede siyah beyazlı taraftarlar, görevi bırakan eski başkan Hasan Arat aleyhinde tezahüratta bulundu.

Beşiktaş tribünleri, eski başkan Hasan Arat için, "Süleyman Seba'dan yolunu mu buldun, söylesene Hasan kaç para koydun?" tezahüratı yaptı.

Siyah beyazlı taraftarlar, "Hasan Arat paralar nerede?" şeklinde tezahüratlarını sürdürdü.

ARTHUR MASUAKU'YA TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, alacağındaki gecikme nedeniyle kulübe ihtarname gönderen Demokratik Kongolu sol bek oyuncusu Arthur Masuaku'ya tepki gösterdi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arthur Masuaku, ikinci yarıda oyuna dahil olurken tribünlerden yoğun bir şekilde ıslık sesleri yükseldi.

Haberin Devamı

Siyah beyazlı taraftarlar, Arthur Masuaku'nun ayağına top her geldiğinde ıslıkla tepki gösterdi.

STATTA ANONS YAPILDI

Statta yapılan "Takımı destekleyin" anonsuna rağmen taraftarların protestosu devam etti.

"İHTAR ÇEKEN TEK FUTBOLCU"

Başkan Hüseyin Yücel, Arthur Masuaku için "Maaşların geciktiği dönemde kulübe ihtar çeken tek futbolcu kendisiydi." ifadelerini kullanmıştı.

TÜM TAKIM PROTESTO EDİLDİ

Maçın son anlarına 1-1 eşitlikle girilirken tribünlerden tüm takıma tepki sesleri yükseldi.

TARAFTAR MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ

Siyah-beyazlı takımın Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta tribünlerin büyük kısmı boş kaldı.

Ligde oynadığı son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, karşılaşmaya ilgi göstermedi.