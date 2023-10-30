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Beşiktaş'ta Hari Vukas'tan Yakup Arda Kılıç yorumu

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#Beşiktaş#Hari Vukas#Yakup Arda Kılıç
Beşiktaşta Hari Vukastan Yakup Arda Kılıç yorumu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 22:38

Beşiktaş teknik sorumlusu Hari Vukas, 2-0'lık Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Hari Vukas'ın değerlendirmeleri şu şekilde:

Galibiyetten dolayı mutluyuz. Tüm takımı tebrik ediyorum. Oyuncularımız sahada her şeyini verdi. İlk 10 dakika kalemize geldiler, ardından bunu düzelttik. Sabırlı oynadık. Gaziantep'in defans hattı çok geride, bu takımlara karşı sabırlı olmalısınız. Sabırlı olduk ve golleri bulup galibiyeti aldık. Takımı tebrik ediyorum.

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"BAILLY VE SALİH SAKATLIKTAN ÇIKIP ÇOK İYİ OYNADI"

Ghezzal'ın durumunu sağlık ekibimiz kontrol edecek. Ona göre ne olduğunu öğreneceğiz. Bailly ve Salih sakatlıktan çıktı. İyi durumdalardı ama 90 dakika oynamayacaklarını biliyorduk. Sakatlıktan çıkmalarına rağmen çok iyi oynadılar.

YAKUP ARDA KILIÇ YORUMU

Yakup yetenekli ve genç bir oyuncu. Kısa süredir bizimle birlikte. Hocamız da ona güveniyor ve şans verdi. Umarım daha iyi olur.

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#Beşiktaş#Hari Vukas#Yakup Arda Kılıç

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