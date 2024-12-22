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Beşiktaş'ta Halim Okta: Zor günlerden geçiyoruz

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#Beşiktaş#Halim Okta#Alanyaspor
Beşiktaşta Halim Okta: Zor günlerden geçiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 07:00

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, içinde bulundukları durumu özetledi.

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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Okta, oyuncuların fiziksel ve mental olarak yorgun olduklarını belirtirken, “Maç öncesinde düşündüklerimizin tamamını yansıtamadık. Çok zor günlerden geçiyoruz kulüp olarak. Bazı oyuncularımız sezon başından bu yana yoğun bir takvime girdi. Bazı oyuncular yeni yeni oynamaya başladı, maç eksiklikleri var. Bu aranın bize çok iyi geleceğini düşünüyoruz. Umuyorum ki ikinci yarıya çok daha hazır, dinamik olarak başlayacağız” ifadesini kullandı.

Alanya Teknik Direktörü Sami Uğurlu da şunları söyledi: “Galip gelmek isterdik. Mücadele olarak istediğimizi aldığımızı söyleyebilirim. Git gelli bir maç oldu. Golden sonra talihsiz bir gol yedik. Oyunu tutabilsek farklı bir skor çıkartabilirdik buradan. 1 puandan mutluyuz.”

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#Beşiktaş#Halim Okta#Alanyaspor

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