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Beşiktaş'ta Güven Yalçın: "Amatörce goller yedik"

#Beşiktaş#Başakşehir#Süper Lig
Beşiktaşta Güven Yalçın: Amatörce goller yedik

Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Güven Yalçın ve Kenan Karaman açıklamalarda bulundu.

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Amatörce goller yediklerini kaydeden Güven Yalçın, "İlk yarıda arka arkaya şanslar bulduk, onları ikinci yarıda devam ettirmek istedik ama çok basit, amatörce goller yedik. Sahada savaşıyorum, gollerimle yardımcı olmak istiyorum. Kim oynarsa elinden geleni yapacaktır. Haftaya kazanmayı istiyoruz." diye konuştu.

Çok pozisyona girdiklerini ancak değerlendiremediklerini belirten Kenan Karaman, "Taraftarımız önünde kazanmak istiyorduk. Gerçekten iyi maç çıkardığımızı düşünüyorum. Gollerde biraz daha dikkatli olmamız lazım. Golleri çok basit yedik. Önde şanslar vardı. Maçı kazanarak bitirebilirdik. Sonuç olarak berabere bitti. Çok pozisyona giriyoruz. Onları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Hem defans hem ofans oyunu bu. Çok basit gol yemememiz lazım. Bu çok önemli. Devamlı çalışıp sezonu en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız." dedi.

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#Beşiktaş#Başakşehir#Süper Lig

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