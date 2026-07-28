Beşiktaş'ta gündem stoper transferi!

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Beşiktaş’ta transfer çalışmaları savunma hattına yoğunlaştı. Siyah beyazlılar, stoper takviyesinde listesinin ilk sıralarında yer alan Jeff Chabot için girişimlerini sürdürüyor.

28 yaşındaki futbolcu, son 2 sezonda Stuttgart forması giydi. 1 metre 95 santim boyundaki Jeff Chabot, hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkıyor.

ITALIANO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Teknik direktör Vincenzo Italiano, Spezia'nın başında olduğu dönemde Alman oyuncuyla birlikte çalışmıştı.

ŞARTLAR ZORLANIYOR

Beşiktaş yönetimi, hem Alman kulübüyle hem de oyuncunun temsilcileriyle pazarlıklarına devam ediyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon avro olarak gösterilen Chabot’un transferi için siyah beyazlıların şartları zorladığı öğrenildi.

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LEO PEREIRA'DA ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ

Stoper bölgesindeki diğer seçenek ise Flamengo forması giyen Leo Pereira. 30 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi.

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Vincenzo Italiano’nun raporu doğrultusunda savunmaya yapılacak takviyeyi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.