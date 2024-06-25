Beşiktaş’ta gündem Alireza Jahanbakhsh

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Menajerler, bonservisi elinde olan 30 yaşındaki kanat oyuncusunu siyah beyazlılara önerirken, yönetim bu futbolcu için teknik direktör Giovanni van Bronkchorst’tan görüş bekliyor.

Son üç sezonu Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord’da geçiren İranlı oyuncu için Van Bronckhorst olumlu görüş bildirirse görüşmelere başlanacak. Siyah beyazlıların gündemindeki diğer iki isim Angel Di Maria ve Mats Hummels ise düşünmek için süre istedi. Alman savunma oyuncusu Hummels’e üç Türk kulübünün daha teklif götürdüğü ama oyuncunun eşinin İtalya’yı istediği gelen haberler arasında.