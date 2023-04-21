Beşiktaş'ta gündem Aliou Dieng ve Mike Tresor! Galatasaray da istiyordu...

Haberin Devamı

Şampiyonluk yarışından uzak kalmış olsa da Beşiktaş'ta hedef son ana kadar alabildiği kadar 3 puanı alıp yeni sezon öncesi ligi en iyi yerde bitirmek. Şenol Güneş ve öğrencileri bu bağlamda çalışmalarını sürdürürken, Siyah Beyazlılar'da gelecek sezon için hummalı bir çalışma da sürüyor. Hem transfer hem de takımda kalacak isimler için Beşiktaşlı yöneticiler harekete geçmiş durumda.

Fanatik'in haberine göre; yeni sezon için kadro mühendisliği açısından çalışmalar devam ederken Ahmet Nur Çebi, Ceyhun Kazancı ve Şenol Güneş üçlüsü arasında görüşmeler de sürüyor.

Beşiktaş, El Ahly’nin 26 yaşındaki ön liberosu Aliou Dieng’le ilgileniyor. Siyah-Beyazlılar’ın Malili futbolcu için Mısır ekibine 2.5 milyon Dolar bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu iddia edilirken, sözleşmedeki özel bonus maddeleriyle bu rakamın 3.5 milyon Dolar’ı bulabileceği ifade edildi. Sezon başında Galatasaray’ın da girişimlerde bulunduğu tecrübeli futbolcuyla birçok Avrupa kulübü de ilgilenmeye devam ediyor.

Maxim yolcu

Haberin Devamı

Sezon başından bu yana 10 numara eksikliği yaşayan Siyah-Beyazlılar, girişimlerini bu konuda yoğunlaştırdı. Ara transfer döneminde Gaziantep FK’dan sezon sonuna kadar kiralanan Alexandru Maxim’le lig bitiminde yollarını ayırmayı planlayan idareciler, yeni bir isim üzerine yoğunlaştı.

13 milyon Euro...

Beşiktaşlı yöneticilerin, bu doğrultudaki ilk hedefi, Belçika’nın Genk takımında forma giyen Mike Tresor oldu. 23 yaşındaki Belçikalı futbolcunun piyasa değeri 13 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.

Kesenin ağzı açılacak!

Burundi asıllı genç futbolcu, Belçika Milli Takımı’nın birçok genç takımında forma giydi. Hücum hattında 10 numara bölgesine ek olarak sol kanat ve santrfor mevkiilerinde de görev yapabilen Tresor, bu sezon Genk formasıyla 36 karşılaşmaya çıkıp 8 gol ve 20 asistlik performans ortaya koydu. İdarecilerin, yeni sezonda yer alacakları tüm kulvarda şampiyonluk hedefleyen Şenol Güneş’in talebi doğrultusunda kesenin ağzını açmaya hazır olduğu ifade edildi.