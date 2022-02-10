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Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi 6 eksik! Bu maça iddaa oynayanların %60'ı...

#Misli.Com#İddaa#Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaşta Göztepe maçı öncesi 6 eksik Bu maça iddaa oynayanların %60ı...

Süper Lig'in zirve yarışında oldukça gerilerde kalan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu karşılaşmasında Göztepe'yle kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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BEŞİKTAŞ

Yeni Malatyaspor'dan sonra Antalyaspor'u da yenemeyen Beşiktaş, Süper Lig'in zirve yarışında oldukça gerilerde kaldı.

Siyah-beyazlıların Göztepe maçı hazırlıkları kapsamında yaptığı son antrenmanın ardından sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hisseden Valentin Rosier, kamp kadrosundan çıkarıldı.

Kevin N'Koudou, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Kenan Karaman ve Mert Günok kadroda olmayan diğer isimler...

TD Önder Karaveli'nin lig maçlarındaki kadroya paralel bir 11 sahaya sürmesi bekleniyor.

Rosier'in sakatlığı sonrası sağ bekte Kerem Kalafat izleyebiliriz. Orta alanda "Pjanic & Josef" ikilisinin yanında Emirhan İlkhan ya da Alex Teixeira göreceğiz. Sağ açıkta Rachid Ghezzal, sol açıkta Cyle Larin, hücum merkezinde Michy Batshuayi olacak.

GÖZTEPE

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Ligde aldığı üst üste 4 galibiyetle düşme hattından kurtulan Göztepe, geçtiğimiz hafta sonu derbi maçta Altay'a 2-0 yenilip momentumunu kaybetti.

TD Nestor El Maestro; "Beşiktaş güçlü bir rakip ancak sahada elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız..." dedi.

Sakatlığı bulunan Adis Jahovic dışında resmi kaynaklardan ekstra bir eksik oyuncu bilgisi geçilmedi...

Hücum üçlüsü olarak "Di Santo, Cherif & Halil" izleyeceğiz. Orta alanın ortasında Obinna Nwobodo'nun yanında Soner Aydoğdu yerine Aytaç Kara görebiliriz.

Sağ kanatta Kerim Alıcı, arkasında sağ stoperde Dino Arslanagic olacak. Sol kanatta Berkan Emir veya François Moubandje forma giyer, kademesinde Atınç Nukan olur.

Beşiktaşta Göztepe maçı öncesi 6 eksik Bu maça iddaa oynayanların %60ı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş, Önder Karaveli göreve geldikten sonra oynadığı 11 maçın sadece 1'ini kaybetti. (5 galibiyet - 5 beraberlik)

- Göztepe'nin oynadığı son 8 maçın 6'sı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı. (8 maç - 21 gol)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NA SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

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Beşiktaş ile Göztepe'yi karşı karşıya getirecek bu Türkiye Kupası mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Beşiktaş kazanır" tercihine 1,46 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,56'dan oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,51 iken Misli.com'da 1,61!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Türkiye Kupası Son 16 turu karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%60'lık kesim saha ve seyirci avantajıyla siyah-beyazlı ekibin 90 dakika içinde tur biletini cebine atacağını düşünüyor...

%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Beşiktaşta Göztepe maçı öncesi 6 eksik Bu maça iddaa oynayanların %60ı...

Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar, A Milli Takım'dan ilk kez davet aldığında neler hissetti? İzleyelim...

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#Misli.Com#İddaa#Ziraat Türkiye Kupası

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