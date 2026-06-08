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Beşiktaş’ta gözler Semih Kılıçsoy’a çevrildi!

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#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy#Vincenzo Italiano
Beşiktaş’ta gözler Semih Kılıçsoy’a çevrildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 12:42

İtalya’da deneyim ve taktiksel gelişim sağlayan Semih Kılıçsoy, yeni sezonda yeniden yükselişe geçmek istiyor.

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Beşiktaş’ta yeni sezon öncesinde gözler Semih Kılıçsoy’a çevrildi. Geçen sezonu İtalya Ligi ekiplerinden Cagliari’de kiralık olarak geçiren genç santrfor, siyah beyazlı takıma geri döndü. İtalyan kulübü, 20 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

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Cagliari formasıyla 25 karşılaşmada görev yapan Semih Kılıçsoy, 4 kez fileleri havalandırdı. İtalya’da önemli bir deneyim kazanan milli futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Serie A’da güçlü savunmalara karşı mücadele eden Semih Kılıçsoy’un özellikle fiziksel ve taktiksel açıdan gelişim gösterdiği belirtiliyor. 20 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ta yeniden kendisini kanıtlamak istediği öğrenildi.

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Beşiktaş’ta gözler Semih Kılıçsoy’a çevrildi

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FORMA ŞANSI BULARAK YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇMEK İSTİYOR

Siyah beyazlı formayla çıkış yaptığı dönemde Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Semih, yeni sezonda daha fazla sorumluluk alabileceğine inanıyor. Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, düzenli forma şansı bularak yeniden yükselişe geçmek istiyor.

İtalya’da geçirdiği süreçte dil konusunda da önemli ilerleme kaydeden Semih Kılıçsoy, teknik direktör Vincenzo Italiano ile iletişim konusunda daha avantajlı olacak.

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#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy#Vincenzo Italiano

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