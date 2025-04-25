Beşiktaş'ta gözler Rafa Silva'ya çevrildi

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Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş’ın yıldızları arasında en istikrarlısı kuşkusuz Rafa Silva. Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçirmeyen ve şampiyonluk yarışına erken havlu atan Beşiktaş sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelirken tüm gözler Rafa Silva'da olacak.

TÜM GÖZLER ONDA OLACAK

Sezon boyunca Siyah-Beyazlılar’ın en etkili ismi olan Portekizli yıldız, 1-1 berabere kalınan son Göztepe karşılaşmasında rakip fileleri sallamayı başarmıştı.

Bu sezon 43 resmi maçta 15 gol atıp, 10 da asist yapan tecrübeli oyuncu, ligde ise 29 karşılaşmada 9 gol sevinci yaşadı ve 3 de asiste imzasını attı.

MAĞLUBİYETİ YOK

Kara Kartal, bu sezon Silva’nın gol katkısı yaptığı hiçbir Süper Lig maçını kaybetmedi ve bu süreçte 7 galibiyet ile 3 beraberlik yaşadı.