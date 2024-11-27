×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta gözler Maccabi Tel Aviv maçında

Güncelleme Tarihi:

#UEFA AVRUPA LİGİ#Beşiktaş#Maccabi Tel Aviv
Beşiktaşta gözler Maccabi Tel Aviv maçında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 09:29

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım (yarın) İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'ın Debrecen şehrinde ağırlayacak.

Haberin Devamı

Nagyerdei Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ ile 20.45'te başlayacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 karşılaşmada Olimpik Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18'inci basamakta yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan İsrail takımı ise 36 takımın mücadele ettiği ligde 35. basamakta bulunuyor.

Muçi yok

Beşiktaş'ta Ernest Muçi yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisi devam eden Muçi, yarın oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Maccabi Tel Aviv'le üçüncü karşılaşma

Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'le üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

Haberin Devamı

2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşen iki takımın Türkiye'de ve İsrail'de oynadıkları maçları Beşiktaş kazandı.

Siyah-beyazlı ekip kendi evindeki maçı 5-1 kazanırken, deplasmanda oynanan müsabakada ise rakibini 3-2 yendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA AVRUPA LİGİ#Beşiktaş#Maccabi Tel Aviv

BAKMADAN GEÇME!