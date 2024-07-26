Beşiktaş'ta gözler Brad Friedel'de!

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Beşiktaş kulüp danışmanı Brad Friedel, Van Bronckhorst tarafından sisteme uymadığı için gönderilmek istenen oyuncular için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirtti.
Friedel, sözleşmesi süren oyuncularından Daniel Amartey, Ante Rebic, Alex Oxlade-Chamberlain, Francisco Montero ve Tayfur Bingöl için yurt dışından önemli kulüpler ile görüştüğünü ve bir kaç gün içinde netleşeceğini ifade etti.
ABD’li danışman; Rebic ve Amartey’i ülkesinde 3 önemli takıma tavsiye ettiğini ve iyi bonservis beklediklerini de vurguladı.