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Beşiktaş’ta gitmek isteyen tutulmayacak! Menajerler İstanbul'a geliyor

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#Transfer#Beşiktaş#Futbol
Beşiktaş’ta gitmek isteyen tutulmayacak Menajerler İstanbula geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 07:00

Beşiktaş’ta bir yandan teknik direktör arayışları sürerken diğer yandan kalacak ve gidecek oyuncuların belirlenmesi için de çalışmalar devam ediyor.

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Siyah beyazlılarda başkan Serdal Adalı bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde oyuncularla kritik bir zirve gerçekleştirecek.

Bu toplantıda futbolculara hitaben bir konuşma yapacak olan Adalı’nın “Gitmek isteyeni tutmayacağız. Bazı oyuncuların menajerlerini İstanbul’a çağırdık. Ayrılacakların belirlenmesiyle birlikte yeni sezon için planlama yapacağız” diyeceği ifade edildi.

Bu arada menajerleri çağrılan oyuncuların Arthur Masuaku, Jean Onana, Alex-Oxlade Chamberlain, Gabriel Paulista ve Al Musrati olduğu öğrenildi.

 

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#Transfer#Beşiktaş#Futbol

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