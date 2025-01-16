Beşiktaş’ta gitmek isteyen tutulmayacak! Menajerler İstanbul'a geliyor

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Siyah beyazlılarda başkan Serdal Adalı bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde oyuncularla kritik bir zirve gerçekleştirecek.

Bu toplantıda futbolculara hitaben bir konuşma yapacak olan Adalı’nın “Gitmek isteyeni tutmayacağız. Bazı oyuncuların menajerlerini İstanbul’a çağırdık. Ayrılacakların belirlenmesiyle birlikte yeni sezon için planlama yapacağız” diyeceği ifade edildi.

Bu arada menajerleri çağrılan oyuncuların Arthur Masuaku, Jean Onana, Alex-Oxlade Chamberlain, Gabriel Paulista ve Al Musrati olduğu öğrenildi.