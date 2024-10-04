Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'tan Ersin Destanoğlu'nun ıslıklanmasına tepki: İlk kez böyle bir şey yaşadım

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında evine Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst maç sonrası açıklamalar yaptı.

"RAKİP KALECİ KARİYER MAÇINI OYNADI"

Garip duygular hissediyorum. İyi oynadık, gerçekten. Maçı domine ettiğimiz zamanlar oldu. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet. Maça ve oyuna bakınca, hak etmedik. Bir anlamda ders oldu, fırsatları gole çevirme konusunda. Rakip kaleci kariyerinin en iyi gecesini oynadı. Oyuncularımla ilgili şikayet edeceğim bir durum yok. Skor istediğimiz bir skor değil. Her şeyimizi verdik. İleriye de ancak bu şekilde gidebiliriz.

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"ISLIKLAMAYI ANLAYAMIYORUM"

Evimizde oynadığımızda taraftarımıza ihtiyaç duyuyoruz. Bize gerekiyorlar. Skordan bağımsız olarak destek önemli. Maç içinde ıslıklamalar oldu. Kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşadım. Anlamıyorum. Biri bana bunu açıklasın. Böyle bir performans sonrası böyle bir şey... Bu benim olduğum takımlarda hiç başıma gelmemişti.

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"EN İYİ PERFORMANSI VERMEDİĞİMİZİ DÜŞÜNEN VARSA BİR DAHA MAÇA GELMESİN"

Oyuncularımızın bugün en iyi performansımızı vermediğini düşünen varsa, tekrar stadyuma gelmesin.

"BENİ ISLIKLAYABİLİRLER"

Biz iyi bir yoldayız, Galatasaray ile birlikte en çok puan alan takımların başında geliyoruz. Devam edeceğiz. Bu maçı kaybettik ama iyi oynadık. Beni ıslıklayabilirler. Taraftarımızı seviyorum. Her şeyini vermiş bir takımı ıslıklamak güzel bir şey değil, zaten bunu hak etmediler. Umarım bu son olmuştur, son kez böyle bir şey duymuşumdur! Skordan bağımsız olarak umarım bir daha böyle yaşanmaz!

ERSİN DESTANOĞLU ISLIKLANDI

Mert Günok'un sakatlığı sonrası Frankfurt maçında kaleyi devralan Ersin Destanoğlu, skor 3-0 olduktan sonra tribünlerden ıslıklı tepki aldı.

Beşiktaş, maçın ardından ıslıklanan oyuncularla ilgili "Size inanıyoruz, size güveniyoruz. Yarınlar bugünden güzel olacak" paylaşımı yaptı.