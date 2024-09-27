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Beşiktaş'ta Giovanni Van Bronckhorst'tan büyük sürprizler!

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#Beşiktaş#Van Bronckhorst#Ajax
Beşiktaşta Giovanni Van Bronckhorsttan büyük sürprizler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 07:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, hem ilk 11'de hem oyun kurgusunda önemli değişiklikler yaptı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Ajax maçına sürpriz kadro ve oyun kurgusuyla çıktı.

Süper Lig’de son oynanan Eyüpspor karşılaşmasının ilk 11’inde yer alan Ciro İmmobile ve Joao Mario’yu yedeğe çeken Hollandalı çalıştırıcı, bu oyuncuların yerlerine Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Jean Onana’yı görevlendirdi. Bu sezon ilk kez bir maçta yedek soyunan İmmobile, ikinci yarıda Mustafa’nın yerine forma şansı buldu. Onana da bu sezon ilk kez 11’de sahaya çıktı. Van Bronckhorst, Gedson Fernandes’i forvet arkasında görevlendirirken, Rafa'yı da sol kanada çekti.

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SON 10 GÜN ZORDU

Hollandalı çalıştırıcı, kadroda revizyona gitmesinin sebebinin sorulması üzerine, “Oyuncularımızın fiziksel durumunu göz önünde bulunduruyoruz. Son 10 gün zordu. Geniş bir kadromuz var. Tüm oyunculardan faydalanacağız” dedi.

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#Beşiktaş#Van Bronckhorst#Ajax

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