Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst imzayı attı, taraftarı seslendi! Hasan Arat...

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Beşiktaş için İstanbul'a gelen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için imza töreni düzenlendi.

İşte Giovanni van Bronckhorst ve Hasan Arat'ın açıklamaları;

HASAN ARAT: BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM

Bugün burada kulübümüz için büyük bir adım atmanın gururunu ve heyecanını paylaşmak için sizlerle bir araya geldik. Beşiktaş olarak hedeflerimize ulaşmak ve taraftarımıza layık performanslar sergilemek için çalışıyoruz. Bugün önemli bir imza töreninde bir araya geldik. Futbol dünyasında başarı yalnızca oyuncuların sahada gösterdiği performansla sınırlı kalmıyor. Aynı zaman takımı yöneten bir liderin varlığı da büyük önem taşıyor. Bu nedenle teknik direktörlüğümüze getirdiğimiz isim, kulübümüzün geleceği için kritik bir öneme sahip. Bugün size Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'u tanıştırmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

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ANLAŞMAK ÜZEREYDİK

Giovanni, Beşiktaş'a hoş geldin. Dünyanın en iyi takımlarında oynamış, kupalar kazanmış, teknik direktörlük kariyerinde çok önemli başarılar kazanmış bir isimsin. Ocaktan beri Beşiktaş'ı çok yakından takip ettin. Ocak'ta hocamızlaa anlaşmak üzereydik, son gün van Bastel'in sözleşmesi nedeniyle anlaşmamız gerçekleşmedi ve başka bir karar aldık. Ama o günden sonra ilişkisini koparmadı. Her maçımızı izledi. Türkiye Kupası'ndan sonra tebrik için beni ilk arayan isimlerden biri oldu Giovanni. Gio'nun takımı çok yakından takip ettiğine şahit olduk. Van Gastel'in de sözleşmesi bitti, Gio bize hazır olduğunu bizlere söyledi. Biz arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalar sonucunda anlaşma yapmaya karar verdik. Bundan dolayı da çok mutluyuz.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Yapmış olduğumuz çalışmalarda plan ve proje çerçevesinde büyük hazırlıklar yaptık. Transferde çok dikkatli çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda planla, sabırla, akılla ilerleme yönünde olacaktır. Transfer, gelecek ve gideceklerle bir bütündür. Beşiktaş'ın elinin güçlü olmasını istiyorsanız, herkesin son derece dikkatli olması lazım. Her gün haberler çıkıyor. Ama biz kendi bildiğimiz prensipler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz.

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SOSYAL MEDYAYA BAKARSAK BU İŞİ YAPAMAYIZ

Antrenör tercihini bir planlama çerçevesinde yaptık. Bu planımızın çok doğru olduğuna inanıyoruz. Tüm sorumluluk bize aittir. Bizim taraftarımız, antrenörünün arkasında olacaktır. Beşiktaş taraftarı, sadece Beşiktaş'ı düşünür. Sosyal medyadaki fırtınalardan etkilenmez. Sosyal medyaya bakarsak biz bu işi yapamayız. Siz fırtınalara devam edin, biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Ama şunu bilin, yapmış olduğunuz rakamlı yayınlar kulübe zarar veriyor. Dolayısıyla bir sorumluluk taşıyın. Samet Hoca, şu anda Nevzat Demir'de, orada karşılayacakları hocayı. Dün akşam birlikte yemek yedik. Feyyaz Uçar burada. Bizde sürekli bir şeyler bulmaya çalışmayın. Bizler Beşiktaş için buradayız. Beşiktaş'ta çalışmak çok büyük sorumluluk gerektiriyor. Bundan bizi kimse alıkoyamaz. Bizim taraftarımıza sözümüz var. Ricam, daha dikkatli yorumlar yapın.

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VAN BRONCKHORST: PES ETMEYEN BİR TAKIM OLACAĞIZ

Beşiktaş'tan teklif aldığımda gerçekten onur duydum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, çok fazla taraftarı var. Büyük kulüpler her zaman kupalar için savaşmalıdır. Güçlü, asla pes etmeyen, kupalar için savaşan bir takım olacağız. Benim hayalim Beşiktaş'ta olmaktı. Ve şu an buradayım.

ZOR BİR YER HALİNE GETİRECEĞİZ

Hayatta meydan okumalar vardır. Bu yeni meydan okumada çok gurur duyulacak bir takım yaratacağız. Sahada bunu göstereceğiz. Taraftarlarımıza da bu mesajı vermek istiyorum. Stadımızı puan alması çok çok zor bir yer haline getireceğiz.

TRANSFER SORUSUNA YANIT

Çok fazla maçını izledim takımın, nasıl oynadığını gördüm. Bu noktada en önemli şey, kendi içimizde bu konuyu değerlendirmek olacak. İstediğimiz oyuncuları tespit edeceğiz. Eminim tüm oyuncularımız, herkes daha iyi olmak isteyecektir. Bu sene, farklı bir sezon olacak. Oyuncularımızla oyun anlayışımızla, yaklaşımımızla yardımcı olacağız. Geçen sezon, nasıl oynamamız gerektiğiyle çok net fikirler oluşturdu. Tabii ki bu rakibe göre de değişecektir. Rakibi analiz ettiğinizde en doğru maç planını oluşturmanız gerekir.

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EN ÖNEMLİSİ ÇALIŞMAK

Oyuncu olarak kariyerime baktığınızda, 7 yaşında Feyenoord akademisinde futbola başladım ve oynadığım tüm takımlarda şampiyonluk hedefledim, şampiyon oldum. Tüm takımlarda hedefimiz şampiyonluktu. Hoca olarak da benim hedefim şampiyonluk oldu. Benim tek bildiğim şey bu, şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Ben bundan anlarım. Benim mentalitem de bu olmalı. Eminim bunu yapacağız. En önemlisi bu başarı için çok çalışmak. Hedefi olmayan bir yerde hiç olmadım. Benim mentaliteme sahip kulüplerde çalıştım, şu anda da öyle bir kulüpteyim. İstediğim şey bunu yapmak, kupa ve başarı kazanmak.