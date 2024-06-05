Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi!

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Beşiktaş yeni sezon öncesi teknik direktör sorununu çözerek dünyaca ünlü çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst’la 2+1 yıllığına anlaştı. Siyah beyazlı takımdan KAP’a yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü konusunda 2025- 2026 sezonu sonuna kadar ve 2026- 2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır” ifadeleri kullanıldı. Van Bronchorst’un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacak.

Feyenoord'da 5 kupa aldı

Futbolculuk döneminde Feyenoord, Rangers, Arsenal, Barcelona gibi önemli kulüplerde oynayan Van Bronckhorst kariyerine Feyenoord’da Ronald Koeman’ın yardımcısı olarak başladı ve 2015 yılında baş antrenör oldu. Feyenoord’da 1 lig şampiyonluğu, 2 kupa ve 2 süper kupa kazanarak kulüp tarihindeki en başarılı teknik direktörlerden biri oldu.

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Rangers'la Avrupa finali oynadı

Endonezya asıllı olan 49 yaşındaki Van Bronckhorst, Feyenoord’dan ayrıldıktan sonra Ocak 2020’de Çin’in Guangzhou ekibine geçti. Hollandalı çalıştırıcı burada 11. olabilirken ailesinin yanında olabilmek için Avrupa’ya döndü ve Kasım 2021’de ise Rangers’ın teknik direktörü oldu. Van Bronckhorst ilk sezonunda İskoçya Kupası’nı kazandı, UEFA Avrupa Ligi finaline ulaştı ve penaltı atışlarında kaybetti. Tecrübeli teknik adam 21 Kasım’da görevinden alındı.

Kanat hücumunu ve hızlı forvet oyuncularını tercih ediyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst dinamik, forvet arkasına dribbling yapan kanat oyuncularını ve süratli golcüleri tercih eden bir hücum oyunu anlayışı olduğu biliniyor. Bununla beraber Feyenoord’daki son döneminde eleştirilere maruz kaldı. Van Bronckhorst özellikle oyun tarzının sıkıcı olduğu ve stoperler arasında çok fazla paslaşma yapıldığı yönünde eleştiriler aldı.

Taraftarlara ilk mesaj: Ben Giovanni, geliyorum

Van Bronckhorst bir video ile taraftarlara mesaj göndererek “Merhaba kara kartal! Ben Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş’a geliyorum” ifadelerini kullandı.