×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta Ghezzal'dan sonra bir ilk! Orkun Kökçü başardı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Süper Lig#Orkun Kökçü
Beşiktaşta Ghezzaldan sonra bir ilk Orkun Kökçü başardı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 07:00

Son dönemde yükselen grafiği ile dikkat çeken Bşeiktaş kaptanı dün de 2 asistle yıldızlaştı.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta son dönemdeki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Orkun Kökçü, skora katkı verme serisini Göztepe karşısında 2 asistle sürdürdü. Siyah beyazlı takımın kaptanı son 6 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçının tamamanda skora katkı verdi.

Orkun bu seride dünkü dublesiyle birlikte ligde toplamda 3 asiste imza atarken, 4 de gol attı. Milli futbolcu, Türkiye Kupası’nda da kupada da bir kez fileleri havalandırdı. Orkun toplamda ise bu sezon resmi maçlarda Beşiktaş formasıyla 5 gol, 5 asistlik katkı verdi.

Gözden KaçmasınSergen Yalçın: Sezonun en iyisiydi, camia birleşiyorSergen Yalçın: 'Sezonun en iyisiydi, camia birleşiyor'Haberi görüntüle

GHEZZAL’DAN SONRA iLK

Milli yıldız attığı gol ve yaptığı asistlerle 6 lig karşılaşmasında takımının ekstradan 8 puan almasını sağladı.

25 yaşındaki futbolcu ayrıca Süper Lig’de Rachid Ghezzal’dan (Nisan-Mayıs 2021) bu yana üst üste altı maçta gol katkısı sağlayan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

Haberin Devamı

KOCAELi MAÇINDA YOK

Orkun 2 asistle damga vurduğu Göztepe mücadelesinde 66. dakikada sarı kart görürken cezalı duruma düştü. Siyah beyazlıların kaptanı ligde Kocaelispor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Süper Lig#Orkun Kökçü

BAKMADAN GEÇME!