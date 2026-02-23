Beşiktaş'ta Ghezzal'dan sonra bir ilk! Orkun Kökçü başardı

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta son dönemdeki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Orkun Kökçü, skora katkı verme serisini Göztepe karşısında 2 asistle sürdürdü. Siyah beyazlı takımın kaptanı son 6 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçının tamamanda skora katkı verdi.

Orkun bu seride dünkü dublesiyle birlikte ligde toplamda 3 asiste imza atarken, 4 de gol attı. Milli futbolcu, Türkiye Kupası’nda da kupada da bir kez fileleri havalandırdı. Orkun toplamda ise bu sezon resmi maçlarda Beşiktaş formasıyla 5 gol, 5 asistlik katkı verdi.

GHEZZAL’DAN SONRA iLK

Milli yıldız attığı gol ve yaptığı asistlerle 6 lig karşılaşmasında takımının ekstradan 8 puan almasını sağladı.

25 yaşındaki futbolcu ayrıca Süper Lig’de Rachid Ghezzal’dan (Nisan-Mayıs 2021) bu yana üst üste altı maçta gol katkısı sağlayan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

Haberin Devamı

KOCAELi MAÇINDA YOK

Orkun 2 asistle damga vurduğu Göztepe mücadelesinde 66. dakikada sarı kart görürken cezalı duruma düştü. Siyah beyazlıların kaptanı ligde Kocaelispor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.