Beşiktaş'ta Ghezzal'dan maç sonu Oğuzhan itirafı! 'Müthiş oynadı'

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Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'RUHUMUZ İYİYDİ'

Mücadeleyi değerlendiren Ghezzal, "Bugün her şey güzel gitti. Kasımpaşa maçından sonra reaksiyon vermek adına kazanmamı gerekiyordu. herkes iyiydi, ruhumuz da iyiydi. Takıma katkı yapabildiysem, ne mutlu bana" dedi.

'OĞUZHAN MÜTHİŞ OYNADI'

Oğuzhan ve Atiba'ya da övgülerde bulunan Ghezzal, "Oynarken istatistiklerimi değil takıma katkı yapmayı düşünüyorum. Atiba performansıyla 3 asist yapmayı hak etti. Oğuzhan Özyakup da asist yapamadı ama müthiş oynadı" şeklinde konuştu.