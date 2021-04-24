Beşiktaş'ta Ghezzal'dan maç Kayserispor maçı sonrası çarpıcı sözler! "Takım için sağ bek de oynarım"

Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal, Kayserispor'u 3-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Baştan sona üstün bir oyun oynadıklarını söyleyen Necip, "Eksiklerimiz var. Biz Beşiktaş'ız. Herkes, herkesin eksikliğini kapatır. Biz baştan sona üstündük. Hocamızın söylediklerini yaptık. Güzel bir oyun ve güzel bir skorla kazandık. Maç maç bakıyoruz. Şimdi önümüzde Rize maçı var. En iyi şekilde oraya hazırlanacağız" dedi.

Rizespor deplasmanında cezası nedeniyle oynayamayacağını ancak takım arkadaşlarının açığını kapatacağını belirten tecrübeli oyuncu, "Ben de Rize'de cezalıyım. Eksiklerimiz vardı bugündü ama yine de kazandık. Rize'de de herkes birbirini açığını kapatacak. Yapacak bir şey yok. Herkes elinden geleni yapacak" şeklinde konuştu.

GHEZZAL: GEREKİRSE SAĞ BEK OYNARIM

Süper Lig'in en çok asist yapan oyuncusu olan Rachid Ghezzal ise, "Aldığımız 2 beraberlik sonrası 3 puan önemliydi. Son 5 maça giriyoruz. Bu da 5 final demek. Deplasman maçı öncesi içeride kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Forvet oyuncularının olmamasına vurgu yapan Cezayirli oyuncu, "Aboubakar, Cenk ve hatta Larin'in yokluklarını arıyoruz ama onların olmaması önemli. Gökhan, bugün onların yerine çok iyi oynadı. Takım böyle oynamalı. Birlikteliğimiz, birlikte verdiğimiz savaş çok önemliydi" diye konuştu.

Takım için her yerde oynayabileceğini söyleyen Ghezzal, "Gerekirse forvette oynarım, sağ bek, sol bek oynarım. Takıma faydalı olmak için her yerde oynarım. Takım ruhu böyledir. Artık önümüzdeki maça hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

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