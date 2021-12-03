Beşiktaş'ta Ghezzal'dan Kasımpaşa maçı yorumu: 'Çok istedik ama...'

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Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'KAZANMAYI ÇOK İSTEDİK'

Mücadeleyi değerlendiren Ghezzal, "Çok üzgünüz tabii ki. Kazanmayı istediğimiz bir maçtı. Kendi özgüvenimiz, taraftarımız için kazanmayı çok istedik. Yine ve yine kendi hatamızdan gol yedik. Zor zamanlardan geçiyoruz. Çok çalışmamız ve bir an önce kazanan takım kimliğine geri dönmemiz lazım." dedi.

'SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIM'

Ghezzal sözlerini, "Bir ağrım yoktu bugün. Bu maçta oynamak için iyiydim. Sonuna kadar mücadele edeceğim bu takımın başarısı için, sonuna kadar savaşacağım. Zor durumdayız ama başımızı dik tutmalıyız. Bu ligde yapılan her hata golle cezalandırılır. Çalışıp geri dönmeye çalışacağız." ifadeleriyle tamamladı.