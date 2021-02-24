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Futbol
DHA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 14:50 |  Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Ghezzal'dan iyi haber! Cenk Tosun ve Montero...

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Beşiktaş'ta Ghezzal'dan iyi haber! Cenk Tosun ve Montero...
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı.

Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

CENK VE MONTERO YOK, GHEZZAL DÖNDÜ

Siyah beyazlılarda sakatlığı süren Cenk Tosun ve saha koşularına devam eden Montero antrenmana katılmazken, idmanın ilk bölümünde koşu yapan Rachid Ghezzal, ikinci bölümde topla yapılan çalışmalara dahil oldu. Ghezzal'ın Denizlispor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

Siyah beyazlılar, Süper Lig’de Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.

Beşiktaşta Ghezzaldan iyi haber Cenk Tosun ve Montero...

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