Beşiktaş'ta Ghezzal'dan derbi sonrası 'penaltı' açıklaması! Batshuayi...

Haberin Devamı

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'NEYİM VARSA SAHADA VERİYORUM'

Maç sonu duygularını paylaşan Ghezzal, "Taraftarın sevgisini ilk günden beri hissediyorum. Bu yüzden Beşiktaş formasını giydiğim sürece neyim varsa sahada veriyorum" diye konuştu.

'EN İYİSİNİ HAK EDİYOR'

Ghezzal sözlerini, "Beşiktaş'ın parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Maalesef bugün kazanamadık, emek verdik ama olmadı. Ghezzal olarak elimden gelenin en iyisini vermeye devam edeceğim" ifadeleriyle sürdürdü.

'İLK PENALTIYI ATMAK İSTEDİM'

Cezayirli yıldız son olarak "İlk penaltıyı atmak istedim ama Batshuayi sorumluluk almak istedi. Maalesef kaçtı, normal, futbolda bu var. Kaçırması asla bir problem değil. Takım içinde böyle şeyler olabilir." dedi.

Haberin Devamı

Umut Meraş ise "Talihsiz bir gol yedik ve hemen arkasından penaltıyı bulduk, atamadık. Çok pozisyona girdik ama golü atamıyoruz." Fenerbahçe karşısında çok iyi mücadele ettik, kazanabilirdik. Alışık olmadığım bir pozisyonda oynadım, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım" şeklinde konuştu.