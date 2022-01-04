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Beşiktaş'ta Ghezzal ve kulüp personeli ambulans uçakla, Mehmet Topal özel uçakla İstanbul’a dönecek

#Beşiktaş#Ghezzal#Mehmet Topal
Beşiktaşta Ghezzal ve kulüp personeli ambulans uçakla, Mehmet Topal özel uçakla İstanbul’a dönecek

Turkcell Süper Kupa’da yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş’ta Covid-19 testi pozitif çıkan Rachid Ghezzal ile bir kulüp personeli için ambulans uçak bekleniyor. Semptom gösteren Mehmet Topal için ise özel uçak ayarlandı. 

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Katar’ın başkenti Doha’da yarın TSİ 20.45’te oynanacak maç öncesi Beşiktaş’ın kafilesinde yer alan oyunculardan Ghezzal ve bir kulüp personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kafile Doha’ya indiğinde Katar Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından otelde yapılan testler sonucunda Rachid Ghezzal’da pozitif bulgulara rastlandı.

Bugün ise Mehmet Topal'ın semptomlarının artması üzerine tecrübeli futbolcu takımdan izole edildi.

Kafileden ayrı bir şekilde izole durumda bulunan iki oyuncu ve kulüp personeli için yetkililer harekete geçti. 

Ghezzal ve kulüp çalışanı için ambulans uçağın gelmesi beklenirken, Mehmet Topal için ise özel uçak tahsis edildi.

Otelde ayrı odalarda kalan ve takım yemeği ile maç toplantılarına katılmayan 2 futbolcu ve kulüp personeli İstanbul’a dönerek tedavilerini sürdürecek.

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#Beşiktaş#Ghezzal#Mehmet Topal

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