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Beşiktaş'ta Ghezzal ve Güven Yalçın, Göztepe maçını değerlendirdi! '3 puanı hak ettik'

#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Güven Yalçın
Beşiktaşta Ghezzal ve Güven Yalçın, Göztepe maçını değerlendirdi 3 puanı hak ettik

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi 2-1 yenen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Güven Yalçın maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştular.

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Göztepe'yi 2-1 yenen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Güven Yalçın maçın ardından açıklamalarda bulundular.

İşte Ghezzal ve Güven'in açıklamaları;

"Gol atmak çok güzel. Oğuzhan'la Necip, bana çok az şut çekiyorsun diyorlardı. Daha çok şut çekmem gerektiğini söylediler. Ben de şutumu çektim ve golümü attım" 

"3 günde maç oynamak kolay değil ama bizim iyi futbolcularımız var. Rakiplerimize çok şans verdik, basit hatalar yaptık ama ruhumuz önemli. Geri dönüşler yaptık. Maçı kontrol ettikçe daha iyi olacağız."

GÜVEN YALÇIN: BİZDE HER OYUNCU OYNAR

"Ben girdiğimde bir adam eksik miydik bilmiyorum ama bir ara iki adam eksildik. Güzel gol attı Ghezzal. Maçı hak ettik. Böyle devam etmek istiyoruz. Bizde her oyuncu oynar. Bütün arkadaşlarım hazır, kim şans bulursa elinden geleni yapacaktır" 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Güven Yalçın

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