Beşiktaş'ta Ghezzal 111 gün sonra formasına kavuştu! Bu sezon ilk kez...

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16 Ekim 2022’de oynanan 2-2’lik Trabzonspor maçında sakatlanan ve ardından ABD’de ameliyat olan Rachid Ghezzal, 111 günlük aradan sonra siyah beyazlı formayı giydi. Ligin 10. haftasında yaşadığı sakatlığın ardından 10 maç kaçıran Cezayirli futbolcu dünkü Sivasspor maçının 90. dakikasında Cenk Tosun’un yerine oyuna girdi. Uzatma bölümünde sahada kalan Ghezzal, takımını yenilgiden kurtaracak katkıyı veremedi.

GÜNDÜZ MAÇLARINDA İLK KAYIP

Beşiktaş bu sezon ilk erken maçını saat 17.00’de Ümraniye ile sahasında yaptı ve 5-2 kazandı. Daha sonra 16.00’da oynanan mücadelelerde hep deplasmana çıkan Kartal, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, Konyaspor’u 2-1, Kayserispor’u da 2-0 mağlup etmişti. Dün de Sivas deplasmanında 16.00’daki maçta Siyah beyazlı takım yenilgiden kurtulamadı.

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MASUKU SARI KART CEZALISI

Sivasspor karşısında ilk yarının uzatma dakikalarında sarı kart gören Beşiktaşlı Arthur Masuaku cezalı duruma düştü. Masuaku, gelecek hafta MKE Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.