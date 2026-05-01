Beşiktaş'ta geri dönüşün adı: Tiago Djalo!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların galibiyetine ise son 2 haftadır kadroya giremeyen Tiago Djalo damga vurdu.

HENÜZ 8. DAKİKADA SAHNE ALDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılarda 7. dakikada Asllani, sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Karadağlı futbolcunun altıpas gerisine yaptığı orta Djalo'nun kafa vuruşunda ağlarla buluştu.

SAVUNMA PERFORMANSIYLA DA ÖNE ÇIKTI

Geçtiğimiz hafta ligde Fatih Karagümrük, kupada ise Alanyaspor karşılaşmalarında teknik heyet kararıyla kadro alınmayan Djalo, savunmada gösterdiği performansla da dikkat çekti.

Haberin Devamı

Girdiği 4 ikili mücadelenin 3'ünden galip ayrılan 26 yaşındaki stoper, engellediği 2 şutla da sahanın en iyi ismi oldu. Toplamda 7 uzaklaştırma, 1 top kapma ve 6 sahipsiz top kazanan Djalo, yüzde 92 isabeti yakaladı.

İşte Djalo'nun Gaziantep maçı performansı;

Topla buluşma: 85

Pas: 60/65 (%92)

Uzun pas: 2/4

Kilit pas: 1

Uzaklaştırma: 7

Pas arası: 1

Top kapma: 7

Sahipsiz top kazanma: 6

Engellediği şut: 2

İkili mücadele: 3/4

2. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Bu sezon 22. kez siyah-beyazlı formayı sırtına geçiren Djalo, ikinci golünü kaydetti.

Portekizli savunmacı, ilk golünü Antalyaspor deplasmanında kaydetmişti.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

İyi bir maç geçiren Djalo, 80. dakikada talihsiz bir sakatlık geçirerek yerini Agbadou'ya bıraktı.

"ŞİKAYET ETMEM, İŞİMİ HALLEDERİM" DEMİŞTİ

Djalo, kadroya girememesinin ardından sosyal medya hesabından "Ben iş bitiriciyim. Şikayet etmem, işimi hallederim" paylaşımı yapmıştı.