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GeriFutbol Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou: "Asla pes etmeyeceğiz"
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Futbol
Haber Giriş: 24.04.2021 - 22:46 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou: "Asla pes etmeyeceğiz"

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Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou: "Asla pes etmeyeceğiz"

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 3-1 mağlup ettiği maçta takımının 2 golünü atan Georges-Kevin N'Koudou, karşılaşmayı değerlendirdi.

Şampiyonluk yolunda asla vazgeçmeyeceklerini belirten Georges-Kevin N'Koudou, "Bu akşam kazanmak bizim için çok önemliydi. Son iki maçımızda puan kaybetmiştik. Geri dönmemiz gerekiyordu. Ben de iyi bir performans sergilemedim. Ankaragücü maçında bir penaltı kaçırdım. Ama kendime takımım için her şeyi yapacağımın sözünü verdim. Futbolda her şey var. Topu kaybedebilirsiniz. Ama ben ve takımım asla pes etmeyeceğiz. Ben de geri döndüm. Elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Beşiktaşta Georges-Kevin NKoudou: Asla pes etmeyeceğiz

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