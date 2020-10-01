MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor! Taktik çalışma...
GeriFutbol Beşiktaş'ta Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor! Taktik çalışma...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor! Taktik çalışma...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor! Taktik çalışma...
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Beşiktaşın yeni transferi Valentin Rosier, İstanbula geliyor
Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, İstanbul'a geliyor

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas çalışmaları ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam etti. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

 

Beşiktaşta Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor Taktik çalışma...

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle