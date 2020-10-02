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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 15:14 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor!

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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor!
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Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

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Gruplar halinde ayak tenisi maçlarıyla devam eden idman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

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Beşiktaş, yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıkların tamamlayacak ve kampa girecek.

 

Beşiktaşta Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

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