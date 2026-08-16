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Beşiktaş'ta gelenek değişmedi: Italiano yıllar sonra başardı!

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#Beşiktaş#Süper Lig#Italiano
Beşiktaşta gelenek değişmedi: Italiano yıllar sonra başardı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 23:40

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonuna, Eyüpspor’u 1-0 yenerek galibiyetle başladı. Siyah-beyazlılar, böylelikle 2021/22 sezonunun 21'inci haftasından bu yana ilk kez hem Galatasaray hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'un puan kaybettiği bir haftayı 3 puanla kapattı.

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Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, müsabakayı 1-0 galip tamamlayarak ligde sezona galibiyetle "merhaba" dedi.

Kartal, sezonun ikinci haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

CERNY FIRTINASI SÜRDÜ

Beşiktaşta gelenek değişmedi: Italiano yıllar sonra başardı

Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Vaclav Cerny, müsabakanın 25. dakikasında Olaitan’ın asistinde fileleri havalandırarak bu sezonki gol sayısını 2’ye çıkardı. Cerny ayrıca attığı gol ile Beşiktaş’ın bu sezonki ilk Süper Lig golünü de atmış oldu.

Bu sezon Avrupa kupalarında 4 müsabakada forma giyen Cerny, 301 dakika sahada kalırken 1 gol, 1 asistşik performans gösterdi.

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Eyüpspor karşısında müsabakaya 11’de başlayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 88. dakikada yerini Milot Rashica’ya bıraktı.

ITALIANO'DAN 5'TE 5

Siyah-beyazlıların deneyimli teknik adamı Vincenzo Italiano da bu maçla birlikte siyah-beyazlıların başında çıktığı 5. resmi müsabakadan da galibiyetle ayrılmış oldu.

İtalyan çalıştırıcı önderliğinde UEFA Avrupa Ligi’nde 4 maça çıkan Beşiktaş'ın bileği bükülmedi.

Beşiktaşta gelenek değişmedi: Italiano yıllar sonra başardı

GELENEK SÜRDÜ

Siyah-beyazlılar bu sonuçla sezonu galibiyetle açtı ve önceki 6 sezonluk geleneğini sürdürdü.

Kartal’ın bundan önceki 6 sezonun ilk maçlarında aldığı skorlar şu şekilde:

2020-21: Trabzonspor 1-3 Beşiktaş
2021-22: Beşiktaş 3-0 Rizespor
2022-23: Beşiktaş 1-0 Kayserispor
2023-24: Karagümrük 0-1 Beşiktaş
2024-25: Samsunspor 0-2 Beşiktaş
2025-26: Beşiktaş 2-1 Eyüpspor

Beşiktaşta gelenek değişmedi: Italiano yıllar sonra başardı

YILLAR SONRA BİR İLK

Beşiktaş, OPTA istatistiklerine göre; 2021/22 sezonunun 21'inci haftasından bu yana ilk kez hem Galatasaray hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'un puan kaybettiği bir haftayı (derbiler hariç) 3 puanla kapattı. 

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#Beşiktaş#Süper Lig#Italiano

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