Beşiktaş'ta Gedson ve Rafa Silva dışındaki tüm oyuncular satılabilir!

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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz pazar günü yapılan kongrede yeniden başkan seçilen Serdal Adalı ile bir görüşme yaparak, önümüzdeki sezonun kadrosuna yönelik görüşlerini anlattı.

Türkiye ve Avrupa’da başarıya ulaşabilmeleri için geniş bir kadroya sahip olmaları gerektiğini ifade eden Norveçli teknik adam, özellikle kanatlara, savunmaya ve hücum hattına takviye yapmalarının şart olduğunu söyledi. İstikrarlı ve dinamik bir kadro kurmayı planladığını belirten Solskjaer, mevcut kadrodan Gedson Fernandes ve Rafa Silva dışındaki tüm oyuncuların yeterli teklifler gelmesi halinde satılabileceğini bildirdi.

BANKALAR BİRLİĞİ'NE 1.3 MİLYAR TL

Yaz transfer döneminde uygulanacak politikanın belirlendiği bu görüşmenin ardından başkan Serdal Adalı’nın, bekleneni veremeyen Bakhtiyar Zaynutdinov ve Amir Hadziahmetovic başta olmak üzere birçok yabancı futbolcuyla yolları ayırmak için önümüzdeki günlerde girişimlere başlayacağı belirtildi. Yerli oyunculardan da Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç ve taraftarla yıldızı barışmayan kaleci Ersin Destanoğlu’nun kiralık olarak başka takımlara gönderilmesi gündemde. Öte yandan Beşiktaş Kulübü, Bankalar Birliği’ne olan borcun 1 milyar 278 milyon 828 bin TL’lik kısmının ödendiğini açıkladı.

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