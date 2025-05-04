Beşiktaş'ta Gedson tarihe geçti! Kadıköy'de Fenerbahçe'nin derbi kabusu

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Tek golün çıktığı mücadeleyi kazanan taraf 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

HATASINI TELAFİ ETTİ

Karşılaşmanın 34. dakikasında Arthur Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşunda Talisca'nın eline çarpan top sonrası hakem Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi.

Penaltı vuruşunda topun başına geçen Gedson, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı geçmeyi başaramadı. Siyah-beyazlılar aynı zamanda bu sezon ilk kez bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Penaltıyı kaçırdıktan 8 dakika sonra Fenerbahçe'de Mert Müldür'ün hatasını affetmeyen Portekizli yıldız, takımını soyunma odasına 1-0 üstün götürdü.

GEDSON TARİHE GEÇTİ

Gedson Fernandes bu golle birlikte; bu sezon Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynanan maçlarda gol sevinci yaşamış oldu.

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Siyah - beyazlılarda aynı başarıyı sadece 2015-2016 sezonunda Mario Gomez göstermişti.

FENERBAHÇE'DEN KÖTÜ İSTATİSTİK

Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy’de oynadığı derbilerin tamamında ilk yarıları geride kapattı. Süper Lig'de oynadığı Galatasaray derbisinin ilk yarısını 2-0 geride kapatan Mourinho'nun öğrencileri, Trabzonspor maçında da soyunma odasına 1-0 geride gitmişti. Kupa'da oynanan Galatasaray maçında ise sarı - lacivertliler ikinci yarıya 2-1 yenik durumda başlamıştı.

Öte yandan sarı - lacivertliler, sezonu derbi galibiyeti alamadan tamamladı. Bu sezonun ilk yarısında Galatasaray'a 3-1, Beşiktaş'a da 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında ise Galatasaray ile golsüz berabere kalırken, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.