Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'ten Galatasaray derbisi sözleri

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Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor'u 5 golle mağlup ederken oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi.

Gün geçtikçe daha iyi bir takım olacaklarını belirten Cenk Tosun, "Güneş doğdu. İyi bir başlangıç oldu. Hocayla 1 idmana çıkabildik. Gün geçtikçe daha iyi olacağız. Yine hatalar yaptık bugün. Çok pozisyon verdik. Bu maçı analiz edip derbiye en iyi şekilde hazırlanacağız. Weghorst ile iyi anlaşıyoruz. İleride de oynarım, açıkta da oynarım. Uzun süre sonra ilk 11'de başladım. Yorgunum ama güzel bir yorgunluk bu. 2 gol attım. Daha önemlisi kazandık." diye konuştu.

Hatalarını düzeltip derbiye hazırlanacaklarını söyleyen Wout Weghorst, "İyi oynadık. 5 gol attık. Performansımız iyiydi ama 2 gol yedik. Bu konu unutulacak bir konu değil. Bunları düzeltip derbiye hazırlanacağız." şeklinde konuştu.

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Şenol Güneş'in iyi bir enerjiyle geldiğini söyleyen Gedson Fernandes, "Çok çalışarak 3 puan aldık bugün. Çok şey değişmedi ama takım ruhu ve birliktelik iyiydi. Hocamız çok iyi bir enerjiyle geldi ve bugün kazandık. Galatasaray maçı karmaşık ve zor olacak. Oradan en iyi skorla döneceğiz." dedi.