Beşiktaş’ta Gedson Fernandes’e çılgın teklif!

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Türkiye'de ara transfer dönemi 13 Şubat'ta sona ermesine rağmen Beşiktaş'ta hareketlilik sürüyor.

Gedson Fernandes için daha önce gelen teklifleri reddeden ve Portekizli oyuncuyla sözleşme uzatmayı hedefleyen Beşiktaş'a Rusya'dan kafaları karıştıran bir teklif geldi.

25 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!

Sports Digitale'in haberine göre; Spartak Moskova, Gedson Fernandes için peşin 25 milyon Euro teklif yaptı.

BEŞİKTAŞ, BENFICA'YLA GÖRÜŞECEK!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın bu teklifi beklettiği ve Benfica'yla görüşerek sahip oldukları yüzde 50'lik paydan daha düşük bir pay almalarını isteyeceği, aksi halde teklifin reddedilme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

RUSYA'DA TRANSFER DÖNEMİ 20 ŞUBAT'TA KAPANACAK

Rusya'da ara transfer dönemi 20 Şubat'ta sona erecek.

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BONSERVİSİN YARISI BENFICA'YA, KALAN PARANIN DA YARISI BANKALAR BİRLİĞİ'NE!

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in satışından elde edilecek bonservisten Benfica'ya yüzde 50 pay verecek. Kalan paranın da yüzde 50'si Bankalar Birliği'ne ödenecek.

Beşiktaş'ın Gedson'u 25 milyon Euro'ya sattığı senaryoda; 12,5 milyon Euro Benfica'ya, 6 milyon 250 bin Euro Bankalar Birliği'ne ödenecek. Siyah-beyazlı kulübe ise 6 milyon 250 bin Euro kalacak.

GEDSON'UN KAZANCI YÜZDE 135 ARTACAK!

Öte yandan Beşiktaş'ta yıllık 1.7 milyon Euro kazanan Portekizli orta saha oyuncusuna Spartak Moskova'nın bonuslarla birlikte yıllık 4 milyon Euro önerdiği belirtiliyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu transferin gerçekleşmesi durumunda %135 oranında daha fazla kazanacak.

GEDSON FERNANDES'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 maça çıkan Gedson Fernandes, takımına 10 gollük katkı (8 gol - 2 asist) sağladı.