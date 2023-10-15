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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'den Burak Yılmaz'a: Derbide oynamak istiyorum

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Gedson Fernandes#Burak Yılmaz
Beşiktaşta Gedson Fernandesden Burak Yılmaza: Derbide oynamak istiyorum
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2023 07:00

Gedson Fernandes, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz’la görüştü. Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı omuzundaki ağrıların geçtiğini, ayak bileğinin de iyiye gittiğini belirterek “Tüm gücümü kullanarak karşılaşmada forma giymek istiyorum. Şans verirseniz en iyi şekilde mücadele edeceğim” dedi.

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Club Brugge maçında omzundan sakatlanan, tam iyileştiği günlerde ise bu kez Lugano karşılaşması öncesi antrenmanda ayak bileğine darbe alan Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes dün saha çalışmalarına başladı. Teknik sorumlu Burak Yılmaz ile görüşen Gedson Fernandes, omuzundaki ağrının tamamen geçtiğini, ayak bileğinin de giderek iyileştiğini, Galatasaray derbisinde sahada olmak istediğini ve çok istekli olduğunu ifade etti. Portekizli futbolcu “Tüm gücümü kullanarak karşılaşmada forma giymek istiyorum. Şans verirseniz en iyi şekilde mücadele edeceğim” ifadesini kullandı.

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‘TAKIMDA YERiN HAZIR’

Teknik sorumlu Burak Yılmaz’ın ise Gedson’a kadroda yerinin hazır olduğunu ve kendisini iyi hissetmesi halinde forma şansı verebileceğini ifade ettiği öğrenildi. Yılmaz’ın “İyi bir Gedson’a ihtiyacım var. Seni bekliyorum” yanıtını verdiği belirtildi.

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GEDSON SAHA iDMANINA BAŞLADI

Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik sorumlu Burak Yılmaz’ın yönetiminde gerçekleşen idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanı asbaşkan Emre Kocadağ da yerinde takip etti. Siyah beyazlılarda sakatlığını atlatan Gedson Fernandes, saha antrenmanlarına başladı.

ERIC BAiLLY DERBiDE YOK

Beşiktaş, İstanbulspor müsabakasında sakatlanan Eric Bailly’in sağlık durumu hakkında açıklama yayımladı. Fildişi Sahilli stoperin spazm ve sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği, tedavisinin devam ettiği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray’la oynanacak derbi maçta forma giymesi beklenmiyor. Siyah beyazlılarda Mert Günok, Gedson Fernandes ve Salih Uçan’ın sakatlıkları da sürüyor. Bu oyuncuların derbiy yetişmesi bekleniyor.

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#Beşiktaş#Gedson Fernandes#Burak Yılmaz

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