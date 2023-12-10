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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın son durumları belli oldu

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#Beşiktaş#Gedson Fernandes#Umut Meraş
Beşiktaşta Gedson Fernandes ve Umut Meraşın son durumları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2023 14:38

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılırken, Gedson Fernandes ve Umut Meraş da sakatlanıp mücadeleyi yarım bırakmıştı.

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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisini sakatlanıp yarıda bırakan Gedson Fernandes ve Umut Meraş'ın son durumları açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol ayak bileği burkulması nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Gedson Fernandes’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme saptanmıştır. Aynı müsabakada sol alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Umut Meraş’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Gedson Fernandes ile Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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#Beşiktaş#Gedson Fernandes#Umut Meraş

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