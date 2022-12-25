Beşiktaş'ta Gedson Fernandes: "Toparlanmak zorundayız"

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Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes görüşlerini aktardı.

Kalan maçlar için bir an önce toparlanmak zorunda olduklarını kaydeden Gedson, "3 puan için geldik buraya ama 3 puan için gerekenlerin hepsini yapamadık. Önümüze bakacağız. Bu puan kaybını telafi etmek zorundayız. Maç maç düşünmek zorundayız. Dinlenmek, toparlanmak zorundayız. Çok maç var önümüzde. Toparlanıp en iyi performansı göstermeye çalışacağız. Maç içerisinde konsantrasyon kaybı oluyor. Bunu en aza indirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.