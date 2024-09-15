Beşiktaş'ta Gedson Fernandes oyuna devam edemedi

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Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş'ta takımının beraberlik golünü atan Gedson Fernandes oyuna devam edemedi.

Müsabakanın 88. dakikasında kulübeye değişiklik işareti yapan Portekizli futbolcu. yerini Salih Uçan'a bıraktı.

Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Gedson Fernandes "Maçı kazanmak için hazırlandık. Çok zor olacağını biliyorduk. 11'e 10 oynamamıza rağmen yapmamız gerekenleri tam yapamadık. Bunun avantajını kullanamadık. Çalışmaya devam etmek ve önümüze bakmak zorundayız" şeklinde konuştu.

"SAKATLIK DEĞİL, YORGUNLUK"

Maçta yaşadığı sakatlık sorulan Gedson Fernandes, "Herhangi bir sıkıntım yok. Sadece yorgunluk diyebilirim. Yedek kulübemizde de çok kaliteli oyuncular var, onların da katkı sağlayacağını biliyordum. Yorgunluk yüzünden maçtan çıktım." dedi.