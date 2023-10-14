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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes saha çalışmalarına başladı

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#Beşiktaş#Gedson Fernandes#Süper Lig
Beşiktaşta Gedson Fernandes saha çalışmalarına başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 14:44

Beşiktaş, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Gedson Fernandes, saha çalışmalarına başladı.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz’ın yönetiminde gerçekleşen idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan taktik çalışmasının ardından koşu çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaşta Gedson Fernandes saha çalışmalarına başladı

Yaklaşık 1.5 saat süren idmanı Asbaşkan Emre Kocadağ’da yerinde takip etti.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 16 Ekim Pazartesi günü saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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#Beşiktaş#Gedson Fernandes#Süper Lig

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