Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Lugano maçında Quaresma sonrası bir ilki başardı! Rafa Silva...

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Lugano ile 3-3 berabere kaldı.

Gedson Fernandes, Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk gollerini UEFA Konferans Ligi playoff turunda karşılaştıkları Lugano’ya atarken yaptığı duble ile dün gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Portekizli futbolcu ayrıca Benfica forması giydiği dönemde 27 Kasım 2018’de Şampiyonlar Ligi’nde 5-1 kaybedilen maçtan bu yana Avrupa arenasında ilk kez gol sevinci yaşadı.

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TOPLAMDA 8 GOL ATTI

Lugano filelerine iki gol gönderen Gedson Fernandes, Ricardo Quaresma’nın (Aralık 2011, Maccabi Tel Aviv) ardından Beşiktaş formasıyla deplasmanda çıktığı bir Avrupa kupası maçında duble yapan 2. Portekizli de oldu.

25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ta 85. maçına dün İsviçre deplasmanında çıkarken toplamdaki gol sayısını da 8’e çıkardı. Gedson Fernandes’in ayrıca siyah beyazlı takımda 14 asisti bulunuyor.

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RAFA SILVA ÇIKTIĞI 4 MAÇTA 5 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Beşiktaş kariyerine müthiş başlayan Rafa Silva siyah beyazlı takımla 3 kulvarda çıktığı 4 maçta da skora katkı vermeyi başardı.

Süper Kupa’da ezeli rakip Galatasaray’a karşı alınan 5-0’lık galibiyete 1 gol, 1 asistle katkı veren Portekizli yıldız; ligde görev yaptığı 2 maçta önce Samsunspor sonra da Antalyaspor ağlarını havalandırdı.

31 yaşındaki futbolcu UEFA Konferans Ligi’nde dün Lugano ile oynanan maçta da vatandaşı Gedson Fernandes’in 2. golünde yaptığı şık asistle alkış aldı. Rafa Silva 4 maçta 3 gol, 2 asistle 5 gole katkı sağladı.