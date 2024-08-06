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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes belirsizliği! Antrenmana çıkmadı...

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#Beşiktaş#Samsunspor#Gedson Fernandes
Beşiktaşta Gedson Fernandes belirsizliği Antrenmana çıkmadı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 14:38

Galatasaray derbisinde ayak bileği burkulan Gedson Fernandes ile kasık adalesinde sakatlık yaşayan Omar Colley, idmana katılmadı

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 3 gup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

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İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışıldığı öğrenildi.

GEDSON VE COLLEY ANTRENMANDA YER ALMADI

Antrenmana, Galatasaray maçında ayak bileği burkulan Gedson Fernandes ile kasık adalesinde sakatlık yaşayan Omar Colley katılmadı. İki futbolcunun da karşılaşmada forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. Tedavilerine devam edilen Emrecan Terzi ile Yakup Arda Kılıç da idmanda yer almadı.

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Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarına 7 Ağustos Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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#Beşiktaş#Samsunspor#Gedson Fernandes

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