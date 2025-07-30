Beşiktaş'ta Gedson fark istedi, başkan reddetti!

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Beşiktaş, yıldız oyuncusu Gedson Fernandes için Spartak Moskova ile anlaşırken Sao Tome’li futbolcunun gönderilmesinde son dönemde yaşanan maaş krizi etkili oldu. Üç sezondur siyah beyazlı formayı giyen ve birçok maçta takımı sırtlayan, yıllık 1.3 milyon Euro maaşı olan 26 yaşındaki oyuncu Rafa Silva ve Orkun Kökçü’nün kendisinden yaklaşık iki kat fazla kazanmasına tepkiliydi. Bu nedenle sezon başı kampta ve hazırlık maçlarında isteksiz görünen Gedson menajerine “Yönetimle görüş” talimatı verdi.

Beşiktaş, Benfica’nın haklarını aldı

Yıldız oyuncu menajerine “Yaşım ilerliyor, sözleşmenin bitmesine daha iki yıl var, bu maaşa kalmam” dedi. Menajeri başkan Serdal Adalı’ya oyuncusunun restini iletirken Adalı “Bizi istemeyeni biz de istemeyiz” diyerek sert bir yanıt verdi. Bunun üzerine yıldız oyuncu malzemelerini alarak tesislerden ayrıldı, daha sonra da uzun süredir kendisini isteyen ve 3.5 milyon Euro öneren Spartak’a ‘evet’ dedi. Beşiktaş da bu gelişme üzerine 10 milyon Euro ödeyerek, eski kulübü Benfica’dan, Gedson’daki yüzde 50’lik hakkını satın aldı.

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Benfica Beşiktaş’tan daha kârlı çıktı

Beşiktaş, Spartak Moskova ile 20 milyon+5 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Temmuz 2022’de Gedson’u Beşiktaş’a 6 milyon Euro karşılığında veren Benfica, daha önce 4.5 milyon Euro’ya Tottenham’a, 500 bin Euro’ya da Galatasaray’a kiraladığı bu oyuncudan toplamda 21 milyon Euro kazanmış oldu. Beşiktaş ise her ne kadar Rusya temsilcisinden 20+5 milyon Euro alacak olsa da toplamda 16 milyon Euro harcadığı Gedson Fernandes’in transferinden reelde maksimum 9 milyon Euro (4+5) kazanmış olacak.