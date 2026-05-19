Beşiktaş'ta gece yarısı bir ayrılık daha! Serkan Reçber görevinden ayrıldı

Beşiktaş'ta dün teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından bir ayrılık daha yaşandı.

Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber, gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, kendi talebi doğrultusunda siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Reçber şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Beşiktaş camiası,

Geçirdiğimiz sezonun ardından, yaşanan süreçte ve gelinen noktada talebim doğrultusunda görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Bu süre zarfında desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza, camiamıza, yönetimimize ve başkanımız Sn. Serdal Adalı'ya teşekkür ederim. Her şey için teşekkürler, başarılar."