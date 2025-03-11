Beşiktaş'ta Gaziantep yenilgisi sonrası sert eleştiri! 'Takım çaresiz kalıyor, isyankar değil! Hakem kontrolü tamamen kaybetti'

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Süper Lig’in 27’nci haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK’yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayan karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çaldı.

KARTAL İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Mücadelenin ilk 20 dakikalık bölümünde oyunda tempo çok yüksek olmadı. Konuk Gaziantep FK, Okareke’nin bulunduğu sol kanattan etkili olmaya çalışırken, Beşiktaş; Rafa Silva, Rashica ve Mario ile oyuna ağırlığını koymak istedi. İki takım da net gol pozisyonu üretmekte zorlanırken, siyah-beyazlılar 31’inci dakikada Immobile’nin penaltıdan kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

GAZİANTEP'İN GALİBİYET GOLÜ 87'DE GELDİ

İkinci yarı, ilk yarıya göre daha tempolu başladı. İki takım da rakip kalede pozisyonlar yakalarken, konuk ekip 61’inci dakikada Arda Kızıldağ’ın kafa golüyle eşitliği buldu: 1-1. Konuk ekip, 87’nci dakikada Furkan Soyalp’in golüyle mücadelede 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu. Öte yandan konuk ekipte Bruno Viana, 77’nci dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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BEŞİKTAŞ'IN 9 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ın 9 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK’ya 2-1 yenildi. Bu sonuçla siyah-beyazlıların ligdeki yenilmezlik serisi de sona erdi. Kartal, geride kalan 9 müsabakada 4 beraberlik, 5 de galibiyet almıştı. Bu süreçte Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Antalyaspor maçlarından 1'er puan alan Beşiktaş; Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor'u ise mağlup etti.

GÜNTEKİN ONAY VE UĞUR MELEKE'DEN BEŞİKTAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Solskjaer'in Beşiktaş'ın başına geçtiğinden bu yana ilk Süper Lig yenilgisini tattığı Gaziantep FK maçını Hürriyet yazarları Güntekin Onay ile Uğur Meleke, bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

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UĞUR MELEKE: SOLSKJAER PROBLEM YARATTI, SELÇUK İNAN PROBLEMİ ÇÖZDÜ!

Dün maç öncesi Norveçli teknik adam Solskjaer, futbolla ilgili güzel bir tanımlama yaptı: “Futbol problem yaratma ve problem çözme oyunu” dedi Bein mikrofonlarına.

Futbol gerçekten problem çıkarma ve problem çözme işi. Solskjaer, son bir ayda Oxlade’i derin oyun kurucu rolünde kullanarak rakiplerine önemli bir problem yaratmıştı. Oxlade birinci-ikinci bölge bağlantısını şahane kuruyor, Beşiktaş’ı geriden pasla akılcı biçimde öne taşıyordu. Ancak her sorunun da bir çözüm arayışı oluyor haliyle. Selçuk İnan dün genç Kozlowski’yi ikinci santrfor gibi konumlandırdı ancak topsuz oyunda da Chamberlain’la eşleştirdi. Dinamik Kozlowski, Oxlade’in pas kanallarını kapadı. İngiliz orta saha oyuncusu ilk devreyi yalnızca 11 isabetli pasla, 4 top kaybıyla tamamladı. 60’ıncı dakikada da yorulan Oxlade’in Kozlowski’ye yaptığı faul sonucu Gaziantep’in ilk golü geldi zaten.

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SVENSSON’UN EKSiKLiĞi HiSSEDiLDi

Beşiktaş dünkü maça klasik 4-2- 3-1’le, alışılmış oyuncularıyla, ancak tek bir eksikle başladı: Sakat Svensson’un yerine Tayyip oynadı sağ bekte. Bu seçim, Beşiktaş’a üç açıdan problem yarattı:

1)İnan’ın sol kanatta kullandığı Okereke, hızı ve dinamizmiyle Tayyip’e ciddi problemler çıkardı.

2)Beşiktaş maçlarını dikkatli izleyenler, Solskjaer’in Svensson’u biraz farklı kullandığını fark etmişlerdir. Solskjaer vatandaşını özellikle top kendilerindeyken orta sahaya eklemliyor. Svensson oyun kurulumunda Chamberlain’a eşlik ediyor. Dün Tayyip’in bu rolü kotaramadığını söyleyebiliriz.

3)Aynen Gaziantep gibi Beşiktaş da Okereke’nin kanadını kullandı aslında dün. Rafa Silva ve Ciro İmmobile, sağdaki Milot Rashica’ya yaklaşarak sağı kalabalıklaştırdılar. Penaltıyı da oradan kazandılar. Ancak 68’de Rashica çıkınca durdu o kanat.

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SELÇUK iNAN’DAN ŞAHANE PERFORMANS

Selçuk İnan ligin en çok umut veren genç teknik adamlarından. Sivas’ı geriden gelip yendi. Trabzon maçında 3-0’dan geri geldi, neredeyse 3-3’e getiriyordu. Geçen hafta Eyüp maçını doğru değişikliklerle çevirdi. Dün de yaptığı her değişiklikle gelişti takımı. Ve sonradan soktuğu Furkan getirdi galibiyeti. Solskjaer’in takımıysa aynen geçen hafta olduğu gibi her değişiklik sonrası geriledi. Muci ve Arroyo hamleleri yine çok erken ve çok etkisizdiler.

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ SERT OYUNA BOYUN EĞİYOR!

Beşiktaş, akıcı ve hareketli başladığı maçta ilk yarının büyük bölümünde üstün bir futbol sergilese de kaleye çok az şut attı ve tek isabetli şutu olan penaltıdan İmmobile ile golü buldu. Solskjaer’in takımı kesinlikle atakları bir şekilde sonuçlandırmalı. Aksi takdirde çok fazla geriye koşmak durumunda kalıyor. Ayrıca duran toplarda da herhangi çalışılmış bir organizasyon göremiyoruz. İkinci yarıda düşen tempo ve Gaziantep’in duran toptan bulduğu beraberlik golünün ardından siyah beyazlılar, rakibinin sert, kalabalık ve dirençli savunmasını çözemedi. Dikkat edin Beşiktaş, sert ve agresif rakipler karşısında bu sezon çaresiz kalıyor. Oyuncu grubu isyankar değil, takım çok yumuşak.

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HAKEM KONTROLÜ TAMAMEN KAYBETTi

İkinci yarıda Gaziantep takımının olağanüstü mücadelesini de alkışlamak lazım büyük bir direnç ortaya koydular ancak hakem Zorbay Küçük, kontrolü tamamen kaybetti ve verdiği-vermediği kararlarla ev sahibi oyuncuları, tribünleri adeta çıldırttı. Açıkçası ben bir Anadolu takımın İstanbul’da 3 büyüklere karşı bu kadar sert ve faullü bir oyun sergilediğini hatırlamıyorum. Ancak herşeye rağmen Beşiktaş, 1 kişi eksik kalan rakibi karşısında iç sahada daha sakin ve şuurlu bir futbol sergilemeliydi. Telaşlı ve aceleci oyun ile sonuç alamazsınız.

DEĞiŞiKLiKLER OLUMLU YANSIMADI

Solskjaer'in yaptığı oyuncu değişiklikleri de olumlu yansımadı. Joao Mario çıktıktan sonra pas kalitesi iyice düştü ve panikle oynayan Beşiktaş, rakibine boyun eğdi. Bakalım Norveçli teknik adam bu maçı nasıl analiz edecek? Dersler çıkarabilecek mi? Gaziantep’in kaliteli bir orta sahası, savaşçı bir savunması var. Kaliteli bir santrforları olsa çok daha fazla puan alıp ligde başka bir konumda olurlardı.