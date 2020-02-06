Beşiktaş'ta Gaziantep mesaisi! Sergen Yalçın'dan uyarılar...

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. İdmana tedavisine devam edilen Dorukhan Toköz katılmadı.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.





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