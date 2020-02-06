MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ta Gaziantep mesaisi! Sergen Yalçın'dan uyarılar...
GeriFutbol Beşiktaş'ta Gaziantep mesaisi! Sergen Yalçın'dan uyarılar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 06.02.2020 - 15:14,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta Gaziantep mesaisi! Sergen Yalçın'dan uyarılar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beşiktaş, Süper Lig’in 21. haftasında Gaziantep FK ile cumartesi günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. İdmana tedavisine devam edilen Dorukhan Toköz katılmadı.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Beşiktaşta Gaziantep mesaisi Sergen Yalçından uyarılar...

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle