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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.02.2020 - 14:19,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

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Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmaya tedavisi devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.

Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda pas ve top kapma çalışmalarının yanı sıra taktik uygulamalar yapıldı. İdman yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Ronaldo'nun müthiş ocak ayı performansını izliyoruz;



Beşiktaşta Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

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