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Futbol
Haber Giriş: 16.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Galatasaray maçının taktiği belirlendi

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Beşiktaş'ta Galatasaray maçının taktiği belirlendi
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Beşiktaş'ın G.Saray ile oynayacağı dev maçın taktiği gün yüzüne çıkmaya başladı.

Spor Arena / İsmail ER - Sergen Yalçın’ın yaptırdığı taktiksel çalışmalarda şu noktaların öne çıktığı öğrenildi: Rosier, Vida, Montero ve Rıdvan’dan kurulu savunma hattı daha önde kurulup orta sahaya ve hücuma destek verilecek.

Çıkışlarda top kaybı halinde Ghezzal ile Larin beklere, Atiba ve Josef de merkeze desteğe gelecek.

Diğer büyük maçlarda olduğu gibi orta alanda oyun üstünlüğünün kazanılması halinde bunun skora yansıyacağı üstünde duruluyor. Bu alanda rakibe topla oynama imkanı verilmemesi ve ağır olan rakip savunma arkasına atılacak uzun toplar ile gol hedefleniyor.

TAKIMA DERBİ UYARISI

G.Saray maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta Sergen Yalçın takıma, rakip ve hakemle ile tartışma ve sertlikler konusunda uyarılarda bulundu.

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